Optreden van vrouw die vliegtuigcrash overleefde laat publiek in tranen achter

Kechi wou haar stem delen met de wereld, maar deed veel meer dan dat tijdens haar deelname aan ‘America’s Got Talent’. Ze deelde een hartverscheurend en tegelijk inspirerend verhaal dat het publiek tot tranen toe beroerde.

Kandidate Kechi werd geboren in Nigeria, maar woont momenteel in de Amerikaanse stad Houston. Op zestienjarige leeftijd kwam ze terecht in een vliegtuigcrash in haar thuisland. Daarbij kwamen 107 van de 109 inzittenden om het leven. Zij was één van de twee overlevenden van het vreselijke drama.

Als jong meisje zong ze al graag, maar na de ramp was muziek haar redding. “Toen ik in het ziekenhuisbed lag en helemaal niet kon bewegen, was mijn muziek mijn vlucht”, getuigt ze. “Daarom betekent het zoveel voor mij.”

Haar passie en kracht waren ook duidelijk te horen in haar versie van Thinking Out Loud van Ed Sheeran.