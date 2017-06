Demonstratie in uitwuifwedstrijd van Belgian Cats tegen Oranje

De Belgian Cats trekken met een heel goed gevoel naar het EK. In hun uitwuifwedstrijd in Ieper en voor maar liefst 1.300 fans zegevierden de Cats versus Nederland met 95-38.

Emma Meesseman was de uitblinkster en tekende voor 28 punten en 8 rebounds. Ook Kim Mestdagh (16) en Ann Wauters (14), die in de tweede helft rust kreeg, hadden een belangrijk aandeel in de grote overwinning. Halfweg flikkerde er reeds, en na fantastische assists van Marjorie Carpréaux (10), reeds een 58-14 bonus op het scorebord. Een opsteker voor de Belgian Cats, die hun voorbereidingscampagne op het EK zo afsluiten met een balans van 4 zeges en 4 nederlagen. Dinsdag reizen de Cats naar Tsjechië, waar het EK op 16 juni van start gaat. In groep D neemt België het op tegen Montenegro (16 juni), Rusland (17 juni) en Letland (19 juni).

België-Nederland: 95-38

België: Linskens 8, Kim Mestdagh 16, Delaere 9, Hendrickx 3, Capréaux 2, Mayombo 2, Meesseman 28, Wauters 14, Hanne Mestdagh 3, Nauwelaers 0, Vanloo 8, Raman 2

Kwarts: 29-8, 29-6, 23-12, 14-12