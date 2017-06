Opnieuw granaat gegooid: eerst fietsenwinkel, dan huis van eigenaars

Nadat in de nacht van woensdag op donderdag al een granaat werd gebruikt bij de inbraak in een fietsenspeciaalzaak in Herzele, is in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw een granaat gegooid in Brakel. Daarbij was enkel materiële schade, bevestigt waarnemend burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld) van Brakel het bericht van Het Nieuwsblad.