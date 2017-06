Chirurg Luc Renson, ‘Den doktoor van de Bòddelkèèr’

Regio De bekendste chirurg in Sint-Truiden en omstreken is zonder twijfel Luc Renson. De orthopedisch chirurg is inmiddels 67 jaar, maar met pensioen wil hij nog niet gaan. Renson is bekend tot buiten Europ... Lees verder