“Ik werd gepest op school, daarom ben ik nog steeds onzeker”

Definitief gelanceerd: Julie Van den Steen (24), de sidekick van MNM-presentator Peter Van de Veire én die van Freek Braeckman in ‘Typisch Mensen’. Of zoveel exposure gevolgen heeft, willen we weten.“Ik krijg veel positieve reacties, maar helaas zitten er soms ook venijnige tussen”, zegt Julie. “Ik moet toegeven dat een hatelijke tweet nog steeds pijn kan doen. Al heb ik ondertussen geleerd dat je niet voor iedereen goed kan doen.”