Brusselse sp.a-schepen die hard uithaalde naar Mayeur heeft zelf goedbetaalde post bij vzw

Na de forse uithaal van sp.a-voorzitter John Crombez naar de “oude politieke cultuur” in Brussel, heeft de partij nu zelf wat uit te leggen. Sp.a-schepen Ans Persoons, die uit grote verontwaardiging opstapte na de Mayeur-rel, cumuleerde haar schepenambt immers zelf met een zetel in een Brusselse vzw.

“Sans gêne postjes pakken en weer overgaan tot de orde van de dag, zonder de wil om ook maar iets te willen veranderen, ik ben gedegouteerd”, postte de voormalig sp.a-schepen Ans Persoons zaterdagochtend nog op haar Facebookpagina. Persoons stapte deze week uit het Brusselse stadsbestuur na de grote verontwaardiging rond PS-burgemeester Yvan Mayeur. Sp.a-voorzitter John Crombez trok daarna hoogstpersoonlijk meteen alle registers open om de “oude politieke cultuur” in Brussel aan te kaarten.

Heizel

Maar nu blijkt dat Persoons zelf naast haar schepenambt nog bestuurder is bij de vzw Internationale Jaarbeurs van Brussel. Die vzw staat in voor de uitbating van vele paleizen op de Heizel en de verdere uitbouw van de hele site. Het vergoedt de bestuurders met een mooie 13.440 euro per jaar, zo schrijft Newsmonkey.be. Ook Yvan Mayeur (PS) en zijn opvolger Philippe Close (PS) zetelen overigens in de raad van bestuur.

Toch blijft Persoons gewoon in de vzw zetelen, zelfs al is ze schepen af. “Dat mandaat is geen geheim, het staat al maanden op onze sp.a-site”, zegt ze. “Ja, het is goedbetaald, maar ik vind die vergoeding ook correct. Ik ga naar alle vergaderingen en ik volg de dossiers goed op.”

Persoons benadrukt ook dat alle oppositiepartijen vertegenwoordigd zijn in de vzw — alles gebeurt dus transparant — en dat de inkomsten ook niet afkomstig zijn van subsidies. Op dat vlak is de situatie dus inderdaad niet te vergelijken met de affaire rond de daklozenopvang Samusocial.

Cumul

Waar wel vragen bij te stellen zijn, is de cumul tussen schepen en bestuurslid van de vzw. Net als de hoge vergoeding die ermee gepaard gaat. De vergoeding blijft Persoons ook gewoon aanvaarden. Nochtans krijgen de bestuurders van de gelijkaardige vzw NEO, die óók instaat voor de ontwikkeling van de Heizel, géén bezoldiging. “Die vzw is inderdaad al opgestart onder de nieuwe tijdgeest”, geeft Persoons zelf toe.

Sp.a-voorzitter Crombez neemt zijn voormalige schepen ook in bescherming. “Het gaat hier om een van de grootste projecten in de hoofdstad. Het is dus belangrijk om dit op te volgen als partij”, zegt zijn woordvoerster. “We hadden dat ook al transparant gecommuniceerd op de website.” Of de vergoeding niet wat veel is? Daar weigert zijn woordvoerster op te antwoorden.