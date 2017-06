Het wordt weer een warme zondag, maar opgelet voor CO-intoxicatie

Brussel - Het wordt zondag mooi en zonnig, maar in de namiddag komt er stilaan meer bewolking. Lokaal kan een (onweerachtige) bui ontstaan, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Dat meldt het KMI. Het wordt warm, met temperaturen van 23 graden op de Ardense Hoogten tot 29 graden in de Kempen.

Zondagavond neemt de buienkans opnieuw af en ‘s nachts wordt het overal droog met afwisselend wolken en opklaringen. De minima liggen tussen 10 en 14 graden bij een matige wind uit westelijke sector.

Maandag is er vrij veel bewolking, vooral over het noorden van het land en daar kan mogelijk ook nog af en toe wat lichte regen vallen. In het zuidoosten blijft het vrijwel droog en is er ook meer zon. De wind draait naar het westen en waait matig en aan zee eerst nog vrij krachtig. Het is frisser met maxima van 16 of 17 graden in de Ardennen en van 18 tot 20 graden elders in het land.

Dinsdag schuift een gebied van hoge luchtdruk over het land. Het is rustig en droog maar in de voormiddag is er nog veel bewolking. Daarna wordt het vanaf het westen zonniger en het wordt zacht met maxima rond 18 graden in de Ardennen en 22 graden in binnenland.

De rest van de week blijft het warm, met donderdag temperaturen tot 30 graden in het binnenland. Op het einde van de dag en ook ‘s avonds en ‘s nachts een aantal stevige onweersbuien. Vrijdag wordt het eerst zwaarbewolkt, met vooral in het oosten regen. Vanaf het westen wordt het droog en klaart het uit. van 19 graden aan zee tot 26 graden in het zuidoosten.

Het KMI waarschuwt zondag nog voor CO-intoxicatie omdat de huidige weersomstandigheden ongunstig zijn voor het gebruik van waterverwarmingstoestellen.