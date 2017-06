Aantal gepersonaliseerde nummerplaten sterk gedaald in 2016

Vorig jaar zijn 1.777 gepersonaliseerde nummerplaten uitgereikt. Dat zijn er spectaculair minder dan in 2015, toen het er 5.943 waren. Een en ander blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) op een parlementaire vraag van Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD). Bellot kondigde aan dat de prijs van de nummerplaten opnieuw naar beneden gaat.

Dat het aantal aanvragen voor een gepersonaliseerde nummerplaat zo sterk gedaald is, heeft te maken met de prijs. In 2015 kostten die nog 1.000 euro vanaf december van dat jaar was dat het dubbele: 2.000 ...