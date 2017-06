“Incident” met auto op stationsplein Amsterdam, politie meldt acht gewonden

Een automobilist is zaterdagavond het Stationsplein in Amsterdam opgereden en heeft daarbij acht mensen verwond, twee van hen zwaar. Het plein voor het monumentale station is ruim afgezet met linten. Ook het station zelf wordt ontruimd, bevestigt een woordvoerster van het vervoersbedrijf GVB. Volgens de politie stond een automobilist “op een plek waar dat niet mocht, werd aangesproken door agenten en ging ervandoor”.