Adam West , de originele Batman, is overleden

De Acteur Adam West is na een korte strijd tegen leukemie overleden op 88-jarige leeftijd, dat melden verschillende Amerikaanse media. West was vooral bekend vanwege zijn vertolking als de eerste Batman in de jaren 60. “Hij was en zal voor altijd onze superheld blijven”, zegt zijn familie in een statement.

Hij was de eerste acteur om Batman te vertolken op televisie, de serie werd onverwachts een hit. Zodanig dat West vastroestte in de rol. Na zijn televisiecarrière vertolkte hij enkel nog kleine bijrollen. Ook vertolkte hij de stem van de burgemeester ‘Mayor West’ in de Amerikaanse animatiereeks Family Guy.