Twee zusjes sterven nadat moeder hen bewust 15 uur achterlaat in auto

Twee zusjes zijn om het leven gekomen nadat hun moeder hen bewust 15 uur lang had achtergelaten in haar auto. Ze was met een vriend een huis binnengegaan om er te feesten met andere vrienden. Ze hoorden de meisjes daar roepen, maar deden niets. Dat melden Amerikaanse media.

De moeder van de meisjes, de 19-jarige Amanda Hawkins, bracht de meisjes samen met een 16-jarige vriend naar het ziekenhuis in Kerrsville. Ze waren bewusteloos en hun toestand was erg zorgwekkend, werd vastgesteld in het ziekenhuis, dus werden ze meteen naar het ziekenhuis van San Antonio gebracht. Daar overleden Brynn Hawkins (1) en Addyson Overgard-Eddy (2) donderdag.

De hulpdiensten vroeger wat er met de meisjes aan de hand was en werden achterdochtig toen de moeder en de 16-jarige vriend met een vreemd verhaal kwamen. Ze zeiden dat ze naar een meer in de buurt geweest waren, waar de meisjes aan bloemen geroken hadden. “De dokters dachten dan ook dat ze misschien vergiftigd waren door een onderdeel van die bloemen”, zegt sheriff Rusty Hierholzer.

Maar al tijdens haar verhoor gaf ze langzaam toe dat het verhaal niet klopte. “Ze werden 15 uur lang in de auto achtergelaten terwijl de moeder en diens vriend een huis waren binnengegaan in de nacht van dinsdag op woensdag. Daar hadden ze afgesproken met vrienden. Ze zijn daar heel de nacht gebleven. De vriend is wel even gaan slapen in de wagen, maar ging daarna gewoon terug naar binnen.”

Helaas voor de meisjes werd het gigantisch warm in de wagen. “Ze schreeuwden en mensen binnen de woning hoorden dat, maar niemand greep in”, klinkt het. Toen Hawkins hen woensdagmiddag uit de wagen haalde, waren ze allebei bewusteloos. Ze gaf hen een badje en hoopte dat het daarmee goed zou komen. Volgens de politie durfde ze niet naar het ziekenhuis omdat ze dan in de problemen zou kunnen komen.”

De moeder is opgepakt, verblijft in de gevangenis en wordt beschuldigd van verwaarlozing en het in gevaar brengen van kinderen. Ze riskeert een zware celstraf. “Dit is met voorsprong het ergste geval van kinderverwaarlozing dat ik in 37 jaar carrière al gezien heb”, zegt Hierholzer bij CNN.