Deze wiskundelerares had een seksuele relatie met drie van haar studenten en riskeert nu vijf jaar cel

De politie van Rocky Mount in de Amerikaanse staat North Carolina heeft donderdag wiskundelerares Erin Elizabeth McAuliffe gearresteerd. Zij verdenken haar van seksuele relaties met minstens drie van haar minderjarige mannelijke studenten.

Erin McAuliffe tijdens een schooldag Foto: Facebook

In augustus 2016 was de (destijds) 24-jarige Erin McAuliffe dolblij dat ze aan de Rocky Mount Prepatory School kon beginnen in de Amerikaanse staat North Carolina. Ook haar zus werkte daar immers. Met veel enthousiasme begon ze als wiskundelerares haar studenten les te geven.

Maar dat was niet het enige wat ze deed. Al snel bleek dat ze een meer dan gezonde interesse had in de mannelijke leerlingen uit haar klas. Wanneer ze enkele jongens bij zich nam tijdens aparte bijlessen, maakte ze misbruik van haar positie als leerkracht. Eén student van 16 en twee van 17 jaar gingen in op de avances van hun knappe wiskundelerares.

Al een hele tijd waren er hardnekkige geruchten dat de 25-jarige wiskundelerares geen strikt platonische relatie had met de jongens uit haar klas. Toen die opmerkingen ook de medewerkers van haar school ter ore kwamen, besloten ze op 5 mei de politie in te schakelen. Nadat de agenten alle collega’s en klasgenoten van McAuliffe had ondervraagd, besloten ze donderdag de vrouw te arresteren, nog geen jaar nadat ze les was beginnen geven op die school.

McAuliffe riskeert nu een zware straf, aangezien ze driemaal in verdenking is gesteld van seks met een minderjarige en eenmaal van seksuele intimidatie ten opzichte van een minderjarige. Dat zou haar vijf jaar cel kunnen opleveren.