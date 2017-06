“11.000 seiningen van verdachte personen raakten nog niet in politiedatabank”

Brussel - De gegevens van personen en voertuigen die geseind moeten worden, raken niet op tijd in de politiedatabank. In het najaar lagen er nog 5.000 seiningen te wachten om ingevoerd te worden in de computer en dat aantal is nu opgelopen tot 11.000. Dat staat in het rapport van de parlementaire commissie die de aanslagen van 22 maart onderzoekt, meldt de VRT zaterdag. Stefaan Van Hecke van oppositiepartij Groen wil dat de federale politie de achterstand dringend aanpakt.

Wanneer de politie een controle houdt, moet ze kunnen nagaan of de persoon die is tegengehouden, eventueel gezocht wordt voor bepaalde feiten en of het voertuig al dan niet gestolen is. Maar dat is blijkbaar een probleem: niet alle gegevens van die geseinde personen en voertuigen zitten in de politiedatabank.

De federale politie kampt met een personeelstekort en de dienst die de seiningen moet invoeren, kan het werk niet aan, zegt Stefaan Van Hecke. Toch roept hij de verantwoordelijken op om er dringend werk van te maken. Volgens Van Hecke creëert de achterstand een groot veiligheidsrisico.