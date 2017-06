Met deze tips slaap je wel goed als het warm is

Geraak je moeilijk in slaap tijdens warme zomernachten? Dat is vervelend, maar niet zo erg. In plaats van wakker te liggen in de hitte, blijf je beter nog wat langer buiten zitten, zegt psychologe en slaapexperte Annelies Smolders. “De slaapschuld die je dan opbouwt, haal je later weer in.”

Het is heel normaal dat je moeilijker in slaap valt als het warm is. “Onze slaap en onze lichaamstemperatuur worden allebei geregeld door onze biologische klok. Tegen de avond koelt ons lichaam af, waardoor we slaperig worden. Tijdens de eerste vier uur van onze slaap zijn we het meest afgekoeld en daarna warmt ons lichaam weer op. De hitte stuurt die natuurlijke thermostatische regeling in de war waardoor je lichter of onderbroken slaapt.”

Naast de warmte speelt ook het licht ons parten: “Zelfs als er geen zomeruur zou bestaan, zouden we in de zomer een uurtje minder slapen”, zegt Smolders. “Als het ‘s avonds langer en ‘s ochtends vroeger licht is, produceren we minder melatonine, de stof waardoor we in slaap vallen. Vaak sluiten we in de zomer s nachts de rolluiken of de gordijnen niet net om de koele lucht binnen te laten, maar zo komt het licht ook binnen. In dat geval kan je wel een ooglapje gebruiken.”

De slaaptips van Annelies:

– Slaap met de ramen open of zet een ventilator in je slaapkamer. Het kan helpen om de ventilator voor het open raam te zetten om een koelere wind binnen te laten. Wat ook kan helpen, is een bakje ijs voor je ventilator zetten of flessen water in de diepvries en dan in je bed te steken. Als je je lichaamstemperatuur naar beneden krijgt, helpt het om in slaap te vallen.

– Slaap met een laken in plaats van een dons, maar leg wel iets over je en slaap niet naakt. ‘s Nachts koel je toch nog af, waardoor je ook wakker kan worden. Leg je voeten niet mee onder het laken, want die kunnen je temperatuur het beste regelen.

– Voor je gaat slapen is het beter om niet niet meer te sporten, in bad te gaan of een sauna te nemen, want daarmee warm je nog meer op en dan kan je nog moeilijker slapen.

– Ga gewoon wat later slapen. Zo bouw je een slaapschuld op, die je daarna gaat afbetalen, waardoor je weer makkelijker in slaap valt. Het is dus niet zo erg om een aantal nachten wat minder te slapen. Dat is weer het voordeel van het zomerlicht: het houdt je wakker de dag erna.

– Kruip zeker niet in bed met het idee “het zal niet lukken”, want dan lukt het ook niet. Blijf wat langer in de tuin zitten, kijk nog wat televisie en ontspan. Hoe meer ontspannen je bent, hoe beter je in slaap kan vallen.

– Heb je een airco, zet hem dan niet te koud: zorg gewoon dat de ergste hitte uit de kamer is. Als het te koud is, word je daar weer wakker van.

