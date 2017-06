Opgenomen tapes verraden hoe wanhopig prinses Diana was

In 1992 veroorzaakte journalist Andrew Morton ophef met de biografie 'Diana - Her True Story', waarin hij schreef hoe ongelukkig Diana was tijdens haar huwelijk met prins Charles en hoe ze worstelde met depressie en een eetstoornis. Vijfentwintig jaar later brengt hij het boek opnieuw uit met nieuwe quotes uit tapes die Diana hem in het grootste geheim bezorgde.

Het boek van Morton verscheen één jaar nadat Diana scheidde van prins Charles en vertelde haar kant van het verhaal: hoe ze leed onder de affaire van haar echtgenoot met Camilla Parker Bowles, hoe ze worstelde met depressie en zelfs zelfmoord probeerde te plegen. Hoewel Diana wilde dat haar medewerking aan het boek zou worden stilgehouden, maakte Morton na haar dood toch bekend dat hij zijn informatie van de prinses zelf kreeg, via interviews en tapes die ze voor hem insprak. De transcripties van die tapes mocht de Britse krant Daily Mail voor het eerst publiceren.

Op de bandjes vertelt Diana over hoe Charles eerst negen maanden een relatie had haar oudere zus Sara en hoe hij haar verleidde op het feest voor zijn dertigste verjaardag. In 1981, toen Charles 31 was en zij 19, vroeg hij haar ten huwelijk. Maar zelfs toen al vond Diana het vreemd dat hij een innig contact bleef houden met zijn 'goede vriendin' Camilla Parker Bowles. "In die periode besefte ik er dat er nog iemand anders was", wordt Diana geciteerd uit de tapes. "Ik verbleef vaak in het landhuis van Camilla en haar man Andrew en ik begreep niet waarom ze me zo vaak zei: "Doe dit niet, push hem niet te veel, ...". Ze wist zo veel van wat hij privé deed en van ons samen, ik kon het niet begrijpen."

"Hij ging lunchen, alleen"

Twee weken voor hun huwelijk ontdekte ze dat Charles een armband had laten maken, speciaal voor Camilla. "Ik zag hem en dacht: "Ik weet waar deze naartoe gaat". Hij nam hem mee toen hij ging lunchen op maandag, alleen, zelfs zonder zijn vaste veiligheidsagent. Die woensdag zouden we trouwen. Ik ging naar boven om te lunchen met mijn zussen en ik zei: "Ik kan niet met hem trouwen, ik kan het niet. Dit is ongelofelijk." Zij waren geweldig en zeiden dat ik pech had: "Je gezicht is al op de theedoeken gedrukt, het is te laat om je te bedenken"."

Diana legt de schuld voor haar eetstoornis ook bij de affaire van haar echtgenoot. "Het begon een maand nadat we verloofd waren. Hij legde zijn hand rond mijn middel en zei: "Oh, zijn we een beetje mollig?" en dat maakte iets los in mij. Dat, en het gedoe met Camilla. Ik was wanhopig, echt wanhopig. Ik herinner me nog de eerste keer dat ik mezelf ziek maakte. Ik was blij, want het voelde als een loslaten van de spanning. De eerste keer dat ik gemeten werd voor mijn trouwjurk, was mijn middel 73 centimeter. Op mijn trouwdag was dat nog maar 58 centimeter."

Charles trouwde op 29 juli 1981 met Diana. In 1989 publiceerde de Britse pers intieme telefoonconversaties tussen hem en Camilla. In 1996 scheidden Charles en Diana. Hij hertrouwde met Camilla in 2005. Lady Diana kwam om het leven in 1997 bij een auto-ongeluk in Parijs.