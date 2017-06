Cola Zero verdwijnt: dit is de nieuwe suikervrije cola

Vijf jaar lang heeft Coca-Cola er aan gewerkt, maar nu is het zover: er is een nieuw recept klaar voor Coca-Cola Zero. De variant verschilt zo zeer van zijn voorganger dat het drankje de nieuwe naam Coca-Cola No Sugar krijgt. “We hebben de smaak van de klassieke Coca-Cola nog nooit zo dicht benaderd”, zegt Roberto Mercadé, het hoofd van Coca-Cola Australië.

Het is geen verrassing dat Coca-Cola aan een nieuw recept aan het werken was. Het bedrijf kreeg immers slechte verkoopscijfers op zijn bord, omdat steeds meer mensen suiker uit hun leven proberen te bannen. Er zou in vijf jaar tijd sprake zijn van een verlies van maar liefst 27,4 procent.

Daarom besluiten ze nu de suikervrije markt volledig op hun wenken te bedienen. In de nieuwe ‘Coke No Sugzar’ zit aspartaam, eenkunstmatige zoetstof die ongeveer 200 keer zo zoet is als suiker. Door deze grote zoetkracht en de lage energetische waarde voor het lichaam is het perfect in zoete lightproducten als frisdranken.

Voordat ze tot deze nieuwe smaak kwamen, passeerden er honderden recepten en deden ze in het totaal ook 18 grootschalige smaaktests. Volgens het bedrijf zelf hebben ze nu “de perfecte suikervrije coa” gevonden.

Daarmee komt er een einde aan de amper 11 jaar oude Coca Cola Zero, die gelanceerd werd in 2006. Ze zullen nog even tegelijkertijd te koop zijn, maar geleidelijk aan zal Zero niet meer te vinden zijn. Vanaf midden juni zal Coca-Cola twee miljoen testers in de wereld sturen. Eerst zijn Australië en Nieuw-Zeeland aan de beurt. Ook Europa en België zal snel volgen.