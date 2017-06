Astrid weigert seksscènes in filmdebuut: “Mijn kleren houd ik aan”

Antwerpen - Astrid Coppens is aan haar nieuwe leven als filmactrice begonnen. “Het wordt keihard werken”, zegt ze. Maar ze stelt haar grenzen. “Een kusscène is oké, maar ik ben niet van plan helemaal bloot te gaan.”

Een nieuwe haarsnit, een nieuwe carrière. Astrid Coppens (34) heeft in ‘Verborgen Verlangen’ haar eerste filmrol beet en ze gaat ervoor. “Op sommige dagen word ik al om 6 uur ’s morgens op de set verwacht, dus ik ga niet te veel uitgaan”, zegt ze. “Ik wil het heel professioneel aanpakken, echt focussen. Ze hebben mij een beetje geforceerd om de rol te aanvaarden, maar nu ben ik wel blij dat ik de sprong gewaagd heb. Ik weet wel niet of ik mezelf ga durven te bekijken op zo’n groot bioscoopscherm. Ik kijk al niet naar mijn tv-programma omdat ik er een hekel aan heb mezelf te zien. Maar kom, nu ben ik iemand anders.”

Gek dat je bijna dertien jaar in Hollywood woont en nu in Antwerpen een film komt opnemen.

“Zot eigenlijk. (lacht) Het is nooit mijn ambitie geweest om te gaan acteren, in Hollywood zijn er al zoveel acteurs die geen werk vinden. En dan is er nog mijn accent. Ik heb wel eens een cameo gehad in ‘Loft’ van Erik Van Looy, maar dat was eigenlijk snel in elkaar gestoken om dat te kunnen filmen voor mijn tv-programma. Door die tv-show ben ik wel gewend aan de camera, dus dat is een groot voordeel, ook al heb ik geen acteerervaring. De regisseur heeft beloofd mij heel goed te begeleiden, want ik wil dat het professioneel overkomt. Het mag geen overacting worden.”

Waarom heb je toegehapt voor de rol van schoenenverkoopster Louise die beroemd wordt met een boek dat ze niet zelf geschreven heeft?

“Het leek me wel een leuke uitdaging. Een rol van buiten leren, emoties oproepen op commando, dat is helemaal nieuw voor mij. Louise is ook wel herkenbaar voor mij. We zijn allebei ambitieus. Ik heb ook een boek geschreven en ik ben ook plots vanuit het niets keibekend geworden en besefte eigenlijk niet hoe beroemd ik was. Ik blijf redelijk dicht bij mezelf: ik ga niet ineens met een Limburgs of West-Vlaams accent praten.”

Je echtgenoot Bram weet intussen ook dat er voor jou een kusscène op het programma staat.

“Ja, maar het is een filmkus hé, niet echt.”

Hoever zou je gaan?

“Obvious naakt is niet mijn ding. Ik ben niet van plan helemaal bloot te gaan. Mijn haar kunnen ze afknippen, maar mijn kleren hou ik aan.” (lacht)

Het is lang geleden dat je zolang aan een stuk in België was.

“Ja, zalig om bij mijn familie te zijn. En ik ben blij dat Bram er ook is. Hij moet wel veel reizen voor zijn job, maar dat kan ook van hieruit. Het is tof om weer bij mijn roots te zijn, België is eventjes weer mijn thuis, net zoals vroeger. Fijn om na alle zorgen Amerika even achter mij te laten. Weg van Trump.” (lacht)

Wenkt een definitieve terugkeer?

“Oh, zover staan we nog niet. Ik ga hier vooral elke dag moeten werken. Pas in augustus hebben Bram en ik vakantie. We gaan naar Italië en kijken ernaar uit om Europa te ontdekken. Dat is voor ons allemaal nieuw, want als we in Amerika zijn, reizen we altijd naar Mexico, Hawaï en zo.”

Krijg je nog veel reacties op je bodyshaming-campagne?

“Ja, enorm veel. We hebben veel mensen wakkergeschud door te tonen dat iedereen wel iets heeft. Acne, te korte benen, te dik of te mager. Al moet ik zeggen dat ik bijna nooit meer een gemene commentaar moet lezen dat ik te mager ben.”

Maar nu zeggen ze dat je zwanger bent als je buikje iets boller op de foto staat.

“Och, toen ik een paar maanden geleden mijn nieuwe tv-show kwam voorstellen, vroeg iedereen: ‘Je bent getrouwd, wanneer komen er kinderen?’ Die zijn welkom, zei ik, en dat is nog altijd zo. Zodra Bram en ik het nodig vinden om met de media te delen dat er gezinsuitbreiding op komst is, zullen we dat wel doen.”

Tot slot: verborgen verlangen, hoe vul jij dat in?

“Goh, ik heb veel verborgen verlangens. (lacht) Maar dat hoeft niet seksueel getint te zijn. Gewoon dromen en plannen zoals Bram en ik veel doen, dat brengt positieve energie. Het is soms moeilijk geweest de voorbije maanden, maar het is belangrijk om te blijven dromen.”

INFO

‘Verborgen Verlangen’ komt op 22 november in de bioscoop.