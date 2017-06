Vandoorne na voorlaatste tijd: "Opnieuw een motorprobleem"

Stoffel Vandoorne kende opnieuw geen probleemloze dag in Canda. Nadat teamgenoot Fernando Alonso problemen kende tijdens de eerste oefensessie was het Vandoorne die zijn portie pech kreeg tijdens de tweede oefensessie.

Tijdens de eerste oefensessie had Vandoorne een bemoedigende elfde tijd laten noteren maar tegen het einde van de tweede oefensessie stond Vandoorne voorlaatste.

Op het stoffige Circuit Gilles Villeneuve is het vooral op vrijdag zoeken naar grip. Wanneer je dan ook nog eens voor de allereerste keer op het circuit rijdt dan is het altijd zoeken naar de limiet. Zelfs zeer ervaren rijders zoals Hamilton en Vettel gingen van de baan of spinden.

"Het was een beetje een tricky dag voor het team," begint Vandoorne zijn relaas over de eerste dag van het raceweekend in Canada. "Wat mij betreft verliep de eerste oefensessie redelijk goed. Ik slaagde erin om tijd te spenderen aan het vinden van grip op de baan, het is immers mijn eerste keer hier. Er lag redelijk wat stof op de baan maar dat verbeterde doorheen de sessie. Uiteindelijk voelde ik me redelijk goed in de wagen."

Het venijn voor Vandoorne zat hem dan ook overduidelijk in de tweede oefensessie.

"De tweede oefensessie begon goed en ik voelde dat de aanpassingen aan de afstelling van de wagen de juiste richting uitgingen. Jammer genoeg maakte ik tegen het einde een spin op de ultrasoft-banden. Kort daarna ontdekten we een probleem met de MGU-H. Dat betekende meteen ook het einde van de sessie."

"Over het algemeen was het geen probleemloze dag, wat jammer is. Hopelijk valt alles op zaterdag op zijn plaats en kunnen we onszelf verbeteren," besluit Vandoorne.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: