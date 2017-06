Trump: “Ik hou vast aan bijstandsplicht van NAVO”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag gezegd dat hij “absoluut” achter de bijstandsclausule van de NAVO staat, die bekend is als Artikel V.

“Ik engageer de VS met betrekking tot Artikel V”, zei Trump op een persconferentie in Washington met aan zijn zijde de Roemeense president Klaus Iohannis. “Uiteraard zijn we er om te beschermen. Het is één van de redenen waarom ik er zeker van wil zijn dat we een zeer krachtige (troepen)macht hebben door er de nodige sommen voor te betalen”.

Het was voor het eerst dat het Amerikaanse staatshoofd zich in duidelijke bewoordingen over de bijstandsclausule uitsprak. Het artikel verplicht de lidstaten van het Noord-Atlantisch Bondgenootschap bij een gewapende aanval op een partner, deze aangevallen partner bij te staan.