“Schauvliege is betonstop nu al aan het uitvoeren”

Brussel - Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) vraagt aan alle gemeentebesturen om nog voor 7 juli te laten weten welke woonreservegebieden (grond die in de toekomst mogelijk bouwgrond kan worden, nvdr.) ze ooit nog willen bebouwen en welke niet. “Ze vraagt een positieve en een negatieve lijst en daar krijgen we dus amper één maand de tijd voor”, zegt Lydia Peeters (Open Vld). “Eigenlijk is de minister de betonstop nu al aan het uitvoeren. En van de bijna 14.000 hectare woonreservegebied in Vlaanderen ligt overigens maar liefst 4.000 hectare in Limburg.”

“Vrijdag lag die brief van Schauvliege ineens in de bus. We krijgen amper een maand om hier op te reageren”, zegt Lydia Peeters. “Maar welke burgemeester zal nu zeggen dat er in bepaalde woonuitbreidingsgebieden ...