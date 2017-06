OPROEP. Gruitrodenaar krijgt 116 euro boete voor eten achter stuur: hebt u ook een "absurde" boete gekregen?

John Corstjens uit Gruitrode moet 116 euro betalen omdat een politieagent hem in Leuven betrapt heeft terwijl hij in zijn auto een half TUC-koekje at. Nochtans stond de automobilist stil voor een rood licht. Volgens de politie was het koekje enkel "de aanleiding voor de overtreding". Verkeersexperten zeggen dat de agent weliswaar streng heeft opgetreden, maar allerminst een fout heeft gemaakt.

