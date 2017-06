TUC-koekje in de auto kost Limburger 116 euro

Meeuwen-Gruitrode - “Dit kan toch niet”, zei een verbaasde John Corstjens tegen de politieagent die hem tegenhield omdat hij een half TUC-koekje at in zijn auto. Dat leverde de Gruitrodenaar een boete op van niet minder dan 116 euro. Maar volgens de reactie van de lokale wegpolitie zou de versnapering niet de directe reden voor het proces-verbaal zijn: “Het koekje is enkel de aanleiding voor de overtreding.”

Hebt u ooit een gelijkaardige boete gekregen die volgens u minstens even absurd was, of kent u zo iemand? Laat het ons weten via hier@reageren.be. Vergeet uw naam en telefoonnummer niet te vermelden.