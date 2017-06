STVV-voorzitster na vertrek Leko: “Ik ben gechoqueerd”

STVV ving wel 650.000 euro voor Leko, een recordbedrag aan de Tiensesteenweg voor een trainer, maar blijft met een forse kater achter. “Ik was donderdag heel erg verrast. Of beter: gechoqueerd”, aldus voorzitster Marieke Höfte. “Vooral over de manier waarop. Ik had meer loyaliteit verwacht van Leko, maar die bestaat dus écht niet in voetbal.”