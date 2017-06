Een stap terug

Aan de uitgang van het treinstation werd ik aangesproken door een zigeunervrouw die bloemen verkocht.

In de ene hand hield ik een reiskoffer en in de andere een opengevouwen kaart van de stad – ik was op weg naar m’n hotel. Ik zou niet geweten hebben wat ik met een bosje lelietjes-van-dalen aan moest, ook al zijn het mijn lievelingsbloemen.

* * *

Mijn laatste bezoek aan de Finse hoofdstad dateert van veertig jaar terug, uit m’n studententijd. De herinneringen zijn vervaagd, met hier en daar een uitschieter die koppig in de geest is blijven hangen.

Vooral de atmosfeer van Helsinki is me bijgebleven. Een Europese stad met veel geschiedenis, en tegelijk een jonge uitstraling die me aan steden in Noord-Amerika doet denken.

* * *

Er bestaat geen heerlijker parfum dan dat van lelietjes-van-dalen. Het is me nooit eerder gebeurd dat ik in de junimaand nog meiklokjes gezien of geroken heb. Ik voelde me er gelukkig, maar ook ontredderd door.

In Finland loopt de natuur een maand achter op die van bij ons. Gelukkig had ik m’n wollen trui en muts meegebracht. Meiklokjes zijn hier in feite ‘juniklokjes’.

* * *

Van m’n vorige bezoek aan Helsinki herinner ik me dingen waaraan in toeristengidsen (gelukkig) geen aandacht geschonken wordt. Zoals de boekenzaak waar ik naar de etalage stond te kijken, tot ik teleurgesteld vaststelde dat de boeken enkel Finse of Russische titels droegen.

Ik herinner me ook een gesprek met een drummer die vertelde hoe moeilijk het is om in jazz het accent niet op de verwachte plaats te leggen.

Ook de goede smaak van de Finnen is me bijgebleven. Zo werd bier in designerpinten geserveerd.

En de taal... Zelfs ‘internationale’ woorden ontbraken – ‘puhelin’ is Fins voor ‘telefoon’, ‘keskusta’ voor ‘centrum’. Twee woorden die me om een of andere reden zijn bijgebleven.

* * *

Op het landgoed van de Finse componist Sibelius, stonden duizenden lelietjes-van-dalen in bloei.

In een afgelegen hoek van zijn tuin ging Sibelius vaak in een luie stoel zitten om naar het landschap te kijken. Op die plek heb ik het gewaagd een meiklokje te plukken. Ik legde het voorzichtig tussen de bladeren van een brochure over het huis van Sibelius.

De volgende dag al hadden de bloempjes hun kleur en frisse geur verloren. Hoe kostbaar de bloem die zich niet laat gevangennemen.

* * *

Het nieuws over de jongste aanslag in Londen bereikte ons ook in het hoge noorden.

Wat motiveert iemand om zijn medemens te vermoorden? Pure waanzin, (te) kort geantwoord. Een perverse nostalgie naar een tijd die ooit was – die van het ‘Kalifaat’ – maar nooit meer zal terugkeren. Een stap achteruit als extreme reactie tegen de stappen vooruit van de rest van de wereld.

* * *

Van het internet leerde ik dat het lelietje-van-dalen de nationale bloem van Finland is, en ook dat zowel bloem als plant zeer giftig zijn.

Opvallend hoe kostbare schoonheid zo vaak door een duistere schaduw vergezeld wordt. Precies zoals het verhaal van onze wereld – hoopgevende vooruitgang gepaard met een irrationeel verlangen naar het verleden.

* * *

Ik heb in Helsinki bijna niets van veertig jaar geleden teruggevonden. Geen verhaal van een drummer, en bier werd in gewone glazen geschonken. Maar de boekhandel was er nog, weliswaar zonder Russische titels in de etalage, en de architect van de zaak bleek de beroemde Alvar Aalto te zijn, een naam die me toen nog niet bekend was.

De ogen waarmee ik keek waren dus ook veranderd, zagen niet meer met dezelfde belangstelling van een jongmens.

* * *

Herinneringen zijn soms slechte raadgevers. Een stap terug in de tijd zetten zonder de milde blik van vergiffenis, garandeert een toekomstige wereld die even wreed zal zijn als vroeger.

* * *

Look back on time with kindly eyes,

He doubtless did his best

[Blik terug op de tijd met milde ogen,

Ongetwijfeld deed hij zijn best]

Emily Dickinson (1830-1886),

‘Envelope Poems’ (2016), A278

* * *

Wat brengt de toekomst?

Ik stelde me de vraag terwijl ik in m’n tuin naar de verslenste lelietjes-van-dalen keek. Binnen elf maanden staan ze hopelijk weer in bloei, twaalf in de tuin van Sibelius.

Good luck en tot ziens.

Uw trouwe dienaar, FB