VIDEO. Lokaal kopen, goed kopen?

Hasselt - Hoe gezellig shoppen in de stad ook is - denk aan rondsnuisteren in boetiekjes of een versgebakken brood kopen bij de warme bakker - toch winkelen zeven op de tien Belgen online. Verblind door gemak en dumpingprijzen verliezen we lokale producten uit het oog. In Limburg zijn de voorbije zeven jaar meer dan duizend detailhandelaars gestopt. Daarom focust Het Belang van Limburg vanaf maandag op de lokale handel. Waarom koopt u beter Haspengouwse appels dan Australische en wat heeft een lokale winkelier meer te bieden dan een webshop? Onze reporter leeft een week naar de vijf geboden van ‘koop lokaal’.

Eerste gebod

“Gij zult niet bij Zalando kopen”

Maandag doen we de ultieme test met de aankoop van sneakers. Waar krijgen we de beste service: in een echte schoenenwinkel of online? Grete ...