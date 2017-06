Zonnig weekend met temperaturen tot 29 graden

Met temperaturen die kunnen klimmen tot 29 graden, zijn de weergoden ons dit weekend goed gezind. Ook volgende week blijft het vermoedelijk zonnig en warm.

Zaterdag kunnen we genieten van droog weer met afwisselend opklaringen en wolkenvelden. In de namiddag wordt het zelfs zonnig op enkele stapelwolkjes na. Het wordt vrij warm met maxima tussen 20 graden in de Hoge Venen en 23 tot 26 graden elders.

Zondag wordt het eerst vrij zonnig. Later neemt de bewolking toe en vallen er hier en daar enkele buien met eventueel onweer. Zeer warm weer met maxima tussen 24 en 29 graden.

Maandag wordt het vrij zonnig met geleidelijk meer wolkenvelden. Het blijft meestal droog. Maxima tussen 16 en 21 graden.

Ook dinsdag wordt het gedeeltelijk bewolkt en meestal droog. Maxima tussen 18 en 22 graden.

Woensdag wordt het warm en vrij zonnig. In het zuidoosten van het land hangt er iets meer bewolking met eventueel een buitje. Maxima tussen 20 en 25 graden.