‘The Donald’ blijkt dan toch gelijk te hebben: Brussel is inderdaad een hellhole

Hij blijkt dan toch gelijk te hebben, The Donald. Brussel is inderdaad een hellhole en er zijn zelfs geen terroristen voor nodig. De PS zorgt daar helemaal alleen voor. De heisa rond Yvan Mayeur is de trieste kers op de taart. Eigenlijk is het er zo ver over, dat geen scenarioschrijver het zou willen gebruiken, wegens te ongeloofwaardig.

Maar de feiten zijn wat ze zijn. Opnieuw een schandaal voor de Waalse socialisten. Opnieuw een schrijnend geval van grenzeloze graaicultuur binnen de PS. Opnieuw een bewijs van een totaal gebrek aan ethisch besef. En om het helemaal af te maken: opnieuw een partijtop die dit allemaal laat begaan.

Het is niet de eerste keer dat Mayeur en Pascale Peraïta in opspraak komen. Vier jaar geleden is hun kop al gerold bij datzelfde Samusocial. Ook toen hebben beide politici zich schaamteloos verrijkt op de kap van de allerarmsten. Het is wraakroepend dat vandaag blijkt dat deze ‘parvenus’, zoals voormalig premier Di Rupo zijn corrumperende partijgenoten ooit pleegde te noemen, door diezelfde Di Rupo door de achterpoort weer zijn binnengeloodst. Met opslag dan nog, want beide sjoemelaars kregen een nieuw politiek postje, met als extraatje een zitje in de raad van bestuur van Samusocial en een verdubbeling van de zitpenningen.

Vandaag zijn Mayeur en Peraïta politiek dood. Vakkundig afgeserveerd onder druk van hun collega’s en van de publieke opinie. Maar hoe zit het met diegenen die dit allemaal laten begaan? Wie roept de leiders van de PS tot de orde? Wanneer moeten Laurette Onkelinx (de beschermvrouwe van Mayeur) en Di Rupo (partijvoorzitter) zich komen verantwoorden? En is het niet helemaal schandalig dat de burgemeesterspost van Brussel opnieuw naar een niet onbesproken PS’er gaat?

Macht is een vies beestje en het is weinig mensen gegeven om er fatsoenlijk mee om te gaan. De PS is wat dat betreft over de hele lijn gebuisd. Door heel Wallonië loopt hun spoor van corruptie en politiek gegraai. Eén partij lacht ondertussen in het vuistje en dat is de extreem-linkse PTB. De Hasseltse Luikenaar Raoul Hedebouw wordt slapend rijk. Hoe meer kiezers gedegouteerd raken door de oude PS-cultuur, hoe minder campagne hij moet voeren. Een politieke aardverschuiving is niet uitgesloten en dat maakt het alleen maar moeilijker. Want wie stapt er dan mee in een nieuwe regering? Straks heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever zelfs geen nieuwe staatshervorming meer nodig. Dan heeft de PS de splitsing van het land de facto al ingezet.