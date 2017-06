Het eerste interview van Yanina & Jérôme: "Gevallen voor zijn lichaam, ten huwelijk gevraagd in Thailand"

Jérôme: gespierd, vol tattoos, een beetje gesloten en mysterieus. Yanina: imposant, enthousiast en luid. Samen: verliefd, verloofd en bijna getrouwd, want de tennisster en haar vriend worden deze zomer (de datum is geheim) officieel man en vrouw in hun hometown Hasselt. “Geen sprookjeshuwelijk, wel een zot feest. Ik wil die dag de gelukkigste vrouw ter wereld zijn”, zegt Yanina.

In de hotelkamer waar we de fotoshoot met Yanina Wickmayer en Jérôme Van Der Zijl voorbereiden, is het een overrompeling: Yanina’s luide lachsalvo’s klinken door de gang, beste ...