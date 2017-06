Colruyt-klanten woedend: ‘superkoopje’ blijkt te mooi om waar te zijn

Het leek te mooi om waar te zijn. Klanten van Colruyt konden via de Collect & Go-site een dure fles Dash vloeibaar voor amper 1,10 euro op de kop tikken. Massaal veel bestellingen kwamen binnen, maar die werden al na een dag allemaal geschrapt. Schande, spreken klanten.

Stralendwit vloeibaar wasmiddel van Dash, bijna twee liter voor 1,10 euro (!). Een voorhistorisch prijs? Dat wel. Toch leek Colruyt donderdag te willen stunten met hun “rode prijs”. Wie meerdere pullen kocht via Collect & Go kreeg daarbovenop nog eens een hoeveelheidskorting van 40 procent wat het bedrag deed krimpen tot 90 eurocent.

“Enkele honderden mensen bestelden online. Soms voor één, maar vaak ook tien en vijftien flessen”, zegt Colruyt-marketingdirecteur Guy Elewaut. Wat neerkomt op ongeveer 10.000 exemplaren, misschien wel meer. Maar dat heerlijke gevoel een superkoopje te hebben gedaan, werd snel teniet gedaan.

In Halle, waar het hoofdkantoor van de Belgische supermarktketen ligt, werd de prijs vrijdagmiddag opgetrokken naar een correctere 7,99 euro. Bestellingen werden door Colruyt massaal geannuleerd. Slechts enkelen slaagden er nog snel in hun goedkope flessen op te pikken bij hun afhaalpunt. “Het hing af van filiaal tot filiaal of ze de flessen aan die prijs al dan niet wilden meegeven”, zegt Miranda Michielsen van de kortingsbonnen-Facebookgroep The Moneyologists.

De meesten vingen bot. Maar kan dat zomaar, vroegen honderden misnoegde klanten zich af. “Als Colruyt kan aantonen dat ze een menselijke fout hebben gemaakt kunnen ze die bestellingen annuleren”, legt Chantal De Pauw van de FOD Economie uit. “We hebben inderdaad een foutje gemaakt”, geeft Guy Elewaut toe.