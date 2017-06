18 procent meer Waalse scholieren in Vlaamse scholen

Hasselt -

Steeds meer twaalf- tot achttienjarigen die in Wallonië wonen, kiezen voor een Vlaamse school. Terwijl het vijf jaar geleden nog ging om 3.090 scholieren, zijn dat er dit schooljaar al 3.644, oftewel 18 procent meer. Opvallend is dat slechts een twaalfde daarvan voor Limburg kiest, en dat aantal stijgt amper. “Andere provincies hebben grootsteden met aantrekkingskracht en zijn beter bereikbaar met het openbaar vervoer”, zegt Marc Hermans, departementshoofd van PXL-Education. “En dat is jammer, want de toestroom van Waalse leerlingen is een verrijking.”