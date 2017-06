“Wat Unia doet is simpel: elke vorm van discriminatie tegengaan”

Brussel -

“Ik weet dat er veel kritiek is op de werking van Unia. Ongetwijfeld heeft dat voor een stuk te maken met de tijdgeest. De aanslagen van vorig jaar in Brussel hebben de zaken niet vergemakkelijkt. Maar als we als maatschappij niet willen dat mensen om welke reden dan ook gediscrimineerd worden en we dit in een antidiscriminatiewet hebben vastgelegd, dan moeten we ook aanvaarden dat die wet wordt toegepast. Unia ziet daar op toe, is daarvoor in het leven geroepen. We doen dus enkel ons werk”, zegt directeur Els Keytsman van het interfederaal gelijkekansencentrum Unia.