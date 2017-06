Heusden / Heusden-Zolder / Zolder -

In Heusden-Zolder is fitnessclub Hezo failliet verklaard. De klanten zijn met verstomming geslagen, want de eigenaar heeft nooit laten uitschijnen dat hij in de problemen zat. Tot vorige week nog verkocht de fitness nieuwe abonnementen. Heel wat klanten vrezen nu dat ze hun centen kwijt zijn. Hezo is één van de oudste fitnesscentra in de regio en bestaat al meer dan 31 jaar.