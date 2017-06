Hasseltse caféruzie eindigt met moord: “blijkbaar wordt het slachtoffer niet gemist”

Hasselt / Beringen / Heusden-Zolder - “Kenan T. had zijn angstlimieten bereikt en overschreden. Dat is de essentie van deze zaak. Ik meen dat er sprake is van onweerstaanbare drang, waardoor mijn cliënt moet worden vrijgesproken”, pleitte advocaat Steve Geerdens vrijdag voor de correctionele rechtbank van Hasselt.

“Hier wordt sec 21 jaar gevorderd voor Kenan, die 3,5 seconden van zijn leven iets gedaan heeft wat hij nooit zou hebben gedaan als Ersin Caliskan niet in zijn café was geweest”, aldus de advocaat.

Volgens Geerdens had Caliskan “het bij wijze van spreken aan zichzelf te danken”. Vroeg of laat zou iemand in paniek reageren “tegen de vuurwapengevaarlijke Caliskan, die bekendstond als afperser en geweldenaar als hij gedronken had en onder invloed van drugs was”. De advocaat vond het een “unicum” dat er geen burgerlijke partij was op het proces. “Blijkbaar wordt hij niet gemist.”

De advocaat vatte de zaak samen als “good guy kills bad guy”. Hij wees erop dat er bijna niets negatiefs verteld werd over de cafébaas. Kenan heeft drie kinderen en runde een café, een gokkantoor en een kebabzaak in de Hasseltse stationsbuurt. Na de feiten zijn twee van deze zaken failliet gegaan. Over enkele weken wil de beklaagde in Heusden-Zolder een nieuwe kebabzaak openen.

Op 2 november 2013 bracht Caliskan al een bezoek aan de Las Vegas, met vier handlangers, niet bepaald koorknapen. Een van hen is professioneel kickbokser, een andere was verdachte in een dossier van poging doodslag. Die kerels hadden het plan om het café te ‘beschermen’ in ruil voor de betaling van 40.000 euro. “Dat komt aan bij Temelli, die al sinds de carjacking met een posttraumatisch stresssyndroom zat.” De advocaat verwees hiermee naar een carjacking in 2009 waarbij drie Tsjetsjenen een vuurwapen tegen het hoofd van Kenan drukten.

Toen een dienster een lepel liet vallen en Kenan van Caliskan het bevel kreeg haar een pak rammel te geven, vluchtte de café-uitbater met de dienster naar boven, waar ze zich verscholen in de privévertrekken. Drie van de kerels volgden hen en trapten een deur in, gelukkig de verkeerde. Toen gingen ze terug naar beneden. Ze dronken er nog iets, namen de inhoud van de kassa, 800 euro, mee en bliezen de aftocht. Ze dachten dat het café nu van hen was.

Kenan deed aangifte bij de politie. “Ik durf zeggen dat er toen sprake was van een weinig krachtdadig optreden van het politieapparaat”, zei Geerdens daarover.

“Kenan ging zelf rondhoren in het Turkse milieu en hoorde dat Caliskan bekendstond als een zuivere maffiaman, uiterst gevaarlijk, uiterst agressief - en vooral niet onbelangrijk - vuurwapengevaarlijk. Hij droeg altijd een wapen. Kenan was niet de enige die afgeperst werd. De feiten van 17 mei 2014 kan men niet los zien van de feiten van 2 november 2013”, klonk het in het pleidooi.

