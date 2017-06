Directie Sint-Trudo Ziekenhuis: "We mogen geen slachtoffer worden van ons succes"

Sint-Truiden - Hoe komt het dat het Sint-Trudo Ziekenhuis zo’n goede reputatie heeft? En hoe komt het ziekenhuis aan zijn geld? Wij vroegen het aan algemeen directeur Raf Lippens en financieel directeur Koen De Coninck.

Raf Lippens, algemeen directeur

Bent u van opleiding ook dokter?

"Ik ben anesthesist van opleiding."

Combineert u dat nog met uw job als algemeen directeur?

"Nee, dat is niet meer haalbaar. Ik ben hier begonnen als anesthesist, daarna ben ik hoofdgeneesheer geworden. Nadien ben ik algemeen directeur geworden en bleef ik anesthesie doen gedurende een kwart van mijn tijd. Toen ik dat combineerde was ik bij momenten geen anesthesist en geen algemeen directeur, en een ziekenhuis heeft beiden wel nodig. Dus ben ik uiteindelijk gestopt als anesthesist. Ik denk dat dat wel een goede keuze was."

Is er een verschil tussen een algemene directeur van een ziekenhuis en een algemeen directeur van een ander bedrijf?

"We zijn een bedrijf zoals een ander, alleen iets complexer omdat ons ‘eindproduct’ een mens is."

Mist u het anesthesist zijn?

"Nee, niet echt. In het begin wel omdat je dan patiënten hebt die zeggen: ‘jij gaat mij toch onder narcose brengen, hè?’ In de eerste maanden moet je dan telkens zeggen dat je dat niet doet en op die momenten denk je dan van: ‘heb ik wel de juiste beslissing genomen?’. Maar achteraf gezien denk ik wel dat ik de juiste keuze heb gemaakt."

Wordt er in het ziekenhuis ook ingezet op meer ambulante dienstverlening?

"Ja, ambulante dienstverlening wordt steeds belangrijker. Onder ambulante zorg verstaan we de zorg die niet in een ziekenhuis verleend wordt. In het directiecomité is dat ook besproken of we enkele ambulante platformen sneller moeten installeren. We hebben bepaalde diensten in ambulante zorg die gewoon uit hun voegen barsten. De patiënten kunnen nauwelijks nog comfortabel kunnen verblijven, omdat het zo succesvol is."

"We mogen geen slachtoffer worden van ons succes zijn. We moeten vrij snel schakelen en zorgen voor maatregelen, want de patiënten moeten nu een beetje aan comfort inboeten. Bedden worden minder en minder essentieel in een ziekenhuis. Vroeger was een ziekenhuis meer een beddenhuis, nu en vooral in de toekomst wordt dat steeds minder belangrijk."

Koen De Coninck, financieel directeur

Hoe komt het dat het ziekenhuis zo’n goede reputatie heeft?

"Het Sint-Trudo Ziekenhuis is altijd wel een redelijk rendabel ziekenhuis geweest, ook omdat we historisch gezien een efficiënt ziekenhuis zijn. Daarbij gaan we spaarzaam met onze middelen om en proberen we een maximale kwaliteit te behalen met de ingezette middelen."

Uit een studie bleek dat jullie destijds het tweede rijkste ziekenhuis waren van België. Hoe kijkt u daarop terug?

"Het is afhankelijk van hoe je dat meet. Als we kijken naar de financiële resultaten van vorig jaar, was het vorig jaar een goed jaar. Dit was echter eerder een boekhoudkundig andere verwerking van een aantal subsidies die zwaar doortelden. Dat zorgde ervoor dat dat cijfer vorig jaar zo hoog lag."

"Natuurlijk hebben we historisch gezien heel wat vermogen opgebouwd, maar dat is ook wel de bedoeling. Het is niet zo dat we blijven sparen zonder iets te investeren of aan te kopen. Wel is het de bedoeling om in de toekomst geld in te zetten als dat nodig is. De eerste opdracht is natuurlijk om goede zorg te verlenen aan onze patiënten."

Hoe komt het ziekenhuis aan zijn geld?

"Daar heb ik niet echt een eenvoudig antwoord op. De belangrijkste bron van inkomsten is de ‘ligdagprijs’. Dat wordt onder meer afgerekend via patiëntenfactuur. Het grootste deel wordt echter rechtstreeks door de mutualiteiten betaald. Dat is zo’n 40% van onze inkomsten."

"De tweede grootste bron van inkomsten zijn de honoraria van de artsen. De derde bron is afkomstig van farmaceutische producten. Beter gezegd, dat is de medicatie die op de ziekenhuisfactuur belandt. Een laatste stuk van inkomsten zijn de Riziv-forfaits, inkomsten vanuit het Riziv, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Die worden eerder forfaitair afgerekend."