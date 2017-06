BINGETIP. ‘Orange is The New Black’: Drie donkere dagen in de gevangenis

Het is altijd moeilijk geweest om ‘Orange Is The New Black’ in een hokje te steken. Het eerste seizoen veroverde in 2014 nog veertien Emmy-nominaties - waarvan drie gewonnen - bij de komische series. Een jaar later moest het plots opboksen tegen de grote kanonnen in de dramacategorie, terwijl de Golden Globes ‘OITNB’ blijven indelen bij de komedies.

Over het vijfde seizoen bestaat wat ons betreft geen twijfel meer, want de gevangenisopstand die het hele seizoen bezet, is geen lachertje. Deze zwaardere en donkere toon werd al in de laatste afleveringen van de vorig jaargang ingezet toen gevangene Poussey stierf door de acties van een slecht opgeleide cipier en de andere gevangenen in opstand kwamen. Tot het punt dat Daya een geweer in handen kreeg en een van de cipiers onder schot hield. Einde seizoen vier en begin nummer vijf.

Veel verder in tijd komen we na dertien afleveringen niet, want in tegenstelling tot de vorige seizoenen - die steeds enkele weken in beslag namen - verblijven we nu slechts drie dagen in Litchfield Penitentiary. Als je drie dagen over dertien uur wil spreiden, merk je pas hoe traag de tijd gaat in de gevangenis. Én hoe slecht het er is, zelfs zonder het onbekwame personeel. De cipiers en het hele gevangenissysteem werden vaak afgeschilderd als de slechteriken van de reeks maar als de gevangenen het plots voor het zeggen hebben, wordt het niet veel beter. Doorheen de reeks ontwikkel je een zwak voor heel wat van de dames maar er is nog steeds een reden waarom ze zijn opgesloten.

Nog een tip voor de academies in Hollywood die nominaties toekennen: Taylor Schilling, die blondine Piper Chapman speelt, komt niet meer in aanmerking voor de beste vrouwelijk hoofdrol. Niet dat er iets mis is met Schillings vertolking, maar Piper verdwijnt dit seizoen wat in de achtergrond. ‘OITNB’ blinkt al jaren uit door de sterke vrouwelijke cast maar als er iemand is die een nominatie voor de hoofdrol zou verdienen, is het Danielle Brooks. Zij vormt als Taystee het gezicht van de opstand en eist heel wat grote scènes op.

Nadat hackers enkele weken geleden al tien afleveringen online zwierden, is het volledige vijfde seizoen sinds vrijdag te zien op Netflix. Dus neem er een zak Cheetos bij - gewoon omdat het kan - voor een enkeltje naar Litchfield. Daarvoor heb je zelfs geen drie dagen nodig, wij toch niet.

Nu te zien op Netflix.

BINGEWATCHGEVAAR: 8/10