“Ik moest treinticket niet betalen omdat ik zoontje van conducteur gered had”

Sint-Truiden - Het is misschien wel de spannendste job die er is: als verpleegkundige meegaan met de MUG. Voor hoofdverpleegkundige Gert Plevoets en medisch diensthoofd spoedgevallen Marianne Giart is het bijna dagelijkse routine. “Maar het mag ook geen gewoonte worden, want dat neemt een zekere alertheid weg”, nuanceert Giart.

Voor beiden is het meegaan met de MUG een mooie afwisseling. Plevoets staat voor de helft in het werkveld en voor de helft in de organisatie. Voor Giart is dat niet anders. “Ik sta al 20 jaar op de werkvloer. Je merkt doorheen de jaren een echte evolutie in het MUG-gebeuren.”

Sommige dingen zullen echter nooit wennen. Een interventie die slecht afloopt bijvoorbeeld. “Niemand is een robot in onze job, er blijft toch altijd die menselijke factor”, verduidelijkt Plevoets. “Na 25 jaar heb je de dingen wel meer onder controle. En dat probeer je gewoon door te geven aan de jongeren. Achteraf is het ook noodzakelijk om alles te bespreken. De steun die je nodig hebt, vind je bij collega’s.”

Voldoening

Ook deze moeilijke job heeft zo zijn schoonheden. “Vooral het directe resultaat is het mooiste van onze job. Je kan het verschil maken tijdens een interventie. Dat geeft het vak zo veel voldoening. Niet de sensatie, niet de sirene, niet de blauwe lampen. Het is het helpen van mensen wat de job zo mooi maakt. Daarom krijg je ook geen burn-out, je komt iedere dag werken, maar je weet nooit wat je moet gaan doen”, glimlacht Plevoets.

Natuurlijk maak je ook mooie verhalen mee. “Toen ik hier begon, ben ik met de collega’s naar een ongeval gegaan met enkele gewonden. De chauffeur was 18 jaar”, begint Giart haar verhaal. “Wij kwamen daar aan en die jongen had op dat moment geen polsslag meer. De urgentiearts heeft de verantwoordelijkheid. Bij een slachtoffer met een trauma en een hartstilstand kan je vaak niets meer doen, maar ik besloot wel iets te doen, want ik geloofde er nog in. Uiteindelijk kregen we terug ritme in zijn hart en heeft hij het ook gehaald.”

Ook Plevoets maakte al enkele mooie verhalen mee. Maar één verhaal zal er altijd bovenuit blijven steken. “Het was een bevalling aan huis, samen met onze urgentiearts. Die vrouw lag in bed te bevallen en haar man was niet thuis omdat hij conducteur was op de trein. Zij wou dat de man bij de bevalling was, en wachtte te lang. De weeën waren begonnen. Daarbij was het ook nog een stuitligging. Het kindje kwam gezond en wel eruit. Vijf jaar later ging ik met de trein naar de kust en plots kwam de conducteur naar me toe en zei: ‘ik hoef uw kaartje niet te zien.’ Ik dacht wat is dat? ‘Gij hebt geholpen om mijn zoon op de wereld te zetten en het is een goede voetballer.' Zo’n gebeurtenissen, dat zijn dingen die je nooit zal vergeten."