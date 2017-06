Twee jaar cel voor aanrandingen in Hasselt

Hasselt - De Hasseltse strafrechter heeft vrijdag een 21-jarige Kameroener veroordeeld tot twee jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan drie zedenfeiten en voor agressie tegenover agenten en een cipier in de gevangenis van Hasselt.

De aangehouden man toonde tijdens het proces geen enkele schuldbesef en kroop zelf in de slachtofferrol. “Racisme.” “Het waren de agenten die mij als eerste sloegen.” Onderzoek toont echter het tegendeel aan. Zo randde hij op 22 maart 2016 een jonge vrouw ter hoogte van de PXL in Hasselt aan. Wat begon met het maken van seksuele toespelingen eindigde in het strelen van het slachtoffer haar borsten en ook probeerde hij om in haar broek te geraken. De jonge vrouw wist uit de man zijn klauwen te ontsnappen door naar een café op het Dusartplein te vluchten. De politie kwam erbij en die wisten de man snel te onderscheppen. Een extra politieploeg kwam er aan te pas omdat de man zich hevig verzette. Verder onderzoek verbond hem aan nog twee oudere zedenfeiten. Tot slot had hij op 12 september 2016 nog een cipier een klap verkocht in de gevangenis. De vrouw was een maand werkonbekwaam. In 2014 was hij al eens tot 15 maanden effectief veroordeeld voor aanranding.