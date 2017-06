Starters kunnen btw-nummer voortaan elektronisch aanvragen

Brussel - Een startende ondernemer kan zijn btw-nummer voortaan elektronisch aanvragen. Die en andere vereenvoudigingen staan in een wetsontwerp dat de btw-regels versoepelt, en dat vrijdag groen licht kreeg van de federale ministerraad.

Wie een onderneming opricht, moet de start van zijn economische activiteit melden bij de btw-administratie. Daarvoor bestaat een specifiek document: het formulier 604A. Wie een adreswijziging of een aanpassing van het rekeningnummer wil aanmelden, of de activiteit wil stopzetten, moet ook daarvoor een welbepaald document gebruiken, respectievelijk formulier 604B en 604C. Als gevolg van een wetsontwerp van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zullen ondernemers die aangiften in de toekomst elektronisch kunnen doen.

Daarnaast gelden voortaan versoepelde btw-regels voor ondernemers die zelf kluswerk verrichten aan een pand dat ze beroepsmatig gebruiken. Nu geldt dat kluswerk als gelijkgestelde dienst. Met andere woorden: de ondernemer betaalt het btw-tarief dat zou gelden indien een vakman de klus zou uitvoeren. Door de wetswijziging moet de ondernemer echter geen btw meer betalen op eigen kluswerk, en vallen dus ook de bijhorende formaliteiten weg, als hij de btw op die werken ook volledig in aftrek kan brengen.

