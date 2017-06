Looise school start met nieuwe manier van opleiding geven

Tessenderlo - De Looise school ‘Technisch Heilig-Hartinstituut’ start in samenwerking met Essenscia Vlaanderen, de federatie van de chemie en life sciences, vanaf volgend jaar met duaal leren, een nieuwe onderwijsvorm waarbij een belangrijk deel van de lestijd plaatsvindt op de werkvloer.

Het proefproject start vanaf 1 september 2017 in de TSO-richtingen Chemische Procestechnieken en Elektromechanische Technieken. Leerlingen kunnen in beide studierichtingen zelf kiezen of ze instappen in het bestaande klassieke opleidingsprogramma of in het nieuwe duale onderwijstraject. Beide opleidingen leiden tot een gelijkwaardig diploma, maar bij duaal leren ligt de klemtoon nog meer op leren op de werkvloer. De leerlingen brengen ongeveer 15 weken van hun opleiding door in een bedrijf en combineren dit met theoretische lessen op school. “Op die manier kunnen ze de verworven kennis onmiddellijk toepassen in de praktijk binnen een hoogtechnologische en realistische werkomgeving”, luidt het nog.