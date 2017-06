Zet je sofa niet tegen de muur, tipt een interieurdesigner

Elle Decor vroeg een interieurdesigner wat het eerste is wat opvalt als ze het huis van iemand binnenstapt. "In heel veel interieurs staat de sofa tegen de muur, en daar krijg ik echt de kriebels van", vertelt ze op de website.

Elle Decor plaatste een opvallende bekentenis van een interieurdesigner op hun website. Als interieurexpert Sarah Vaile een woning van iemand binnenstapt, let ze bijna altijd eerst op de sofa. Telkens valt het haar op dat de zetel bijna altijd tegen de muur staat. En daar krijgt ze de kriebels van.

"Het is een klassieke fout die heel veel mensen maken als ze hun woonkamer inrichten. Ze gaan ervan uit dat de ruimte groter zal lijken als ze de sofa tegen de muur plaatsen. Maar dat is fout", vertelt ze in Elle Decor.

"Meubels, en zeker een sofa, hebben ruimte en zuurstof nodig. Je creëert veel meer ruimtegevoel door de zetel niet tegen de muur te plakken."

"Een ruimte waar de meubels, en dan vooral de sofa, niet tegen de muur staan, is ook veel uitnodigender naar gasten toe dan andersom", besluit ze.