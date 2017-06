Natuur snakt naar regen, maar deze droogte heeft wel een heel groot voordeel

De aanhoudende droogte bedreigt de voortplanting en voedselvoorraad van tientallen diersoorten. “Grootste slachtoffers zijn de amfibieën en libellen, die ondiepe plassen en poelen nodig hebben om zich voort te planten”, weet Hendrik Moeremans van Natuurpunt. Vogels hebben dan weer moeite om voldoende voedsel te vinden in de staalharde, uitgedroogde grond. “Het beetje regen dat nu valt, is helaas niet meer dan een druppel op een hete plaat. Er is veel meer nodig opdat de natuur weer zou kunnen herademen.” Enige lichtpuntje is dat er momenteel nauwelijks muggen rondvliegen.