“Verkeerssituatie aan Grote Baan in Houthalen is levensgevaarlijk”

Houthalen-Helchteren -

Het wildparkeren van vrachtwagens is een groot probleem in heel Vlaanderen. Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt momenteel aan een plan met de transportsector om dat op te lossen. Dat moet in 2018 klaar zijn. Intussen staan in Houthalen langs de Grote Baan ‘s avonds en in het weekend tientallen vrachtwagens geparkeerd. “Dat veroorzaakt levensgevaarlijke verkeerssituaties en daar wil ik komaf mee maken”, zegt burgemeester Alain Yzermans (sp.a). Hij pleit voor een algemeen parkeerverbod voor vrachtwagens.