Corbyn gaat flagrant de mist in met high five na overwinning

Jeremy Corbyn has 'most awkward high-five ever' with Emily Thornberry pic.twitter.com/f8Qtk8Vuhz

Jeremy Corbyn, de leider van Labour, haalde op overtuigende wijze de zetel van het district Islington North binnen. En dat mocht gevierd worden. De high five met partijgenote Emily Thornberry ging echter volledig de mist in.

‘De ergste high five aller tijden’, ‘de meest awkward high five ooit’, ‘bit of a boob’ of ‘high five gaat volledig de mist in’. De Britse media smullen van het ‘opmerkelijke overwinningsgebaar’ van Labour-leider Jeremy Corbyn.

Ook al is het niet helemaal duidelijk of Corbyn de borst van Thornberry raakt, op de beelden lijkt het in ieder geval zo. Op Twitter volgden al snel enkele reacties.

Never try to side-hug AND high five! YOU FLEW TOO CLOSE TO THE SUN! https://t.co/b9ci6gW7ZM — Robert Maguire (@RobertMaguire_) 9 juni 2017

that corbyn boob slap is so hard to watch haha — Mike (@MikeESchmee) 9 juni 2017