Technisch Heilig-Hartinstituut gaat voor duurzaam bouwen

Tessenderlo - Duurzaam bouwen is lang alleen geassocieerd met het verbeteren van het milieu. Vanaf volgend schooljaar gaat het Technisch Heilig-Hartinstituut ook starten met duurzaam bouwen.

“De praktijk wijst uit dat duurzaam bouwen voor een forse verbetering zorgt van de kwaliteit op het gebied van leefbaarheid, flexibiliteit, gezondheid, comfort, veiligheid en rentabiliteit”, zegt Werner Reynders, coördinator technische dienst. “De stijgende energieprijzen en de aandacht voor milieu in verband met geluidshinder, fijn stof en schimmel en vocht in relatie tot gezondheid zorgen ervoor dat deze manier van bouwen steeds meer aandacht krijgt. Door die toegenomen aandacht werken we gezamenlijk hard aan een steeds beter wordende duurzame kwaliteit van de gebouwde omgeving”.

“Ook het onderwijs is op deze kar gesprongen en ijvert ervoor dat de leerlingen hout/bouw op de hoogte zijn van deze manier van werken. Daarom zijn wij op zoek naar mensen die een bijgebouw willen zetten en dit alles op een duurzame manier. Wij zouden dit in een project kunnen gieten van ontwerpfase tot realisatie. We nemen ook het sanitair en de elektriciteit voor onze rekening,” aldus Werner Reynders.

Heb je interesse, geef ons een seintje of spring eens binnen op de technische dienst van het Technisch Heilig-Hartinstituut.