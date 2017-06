Sarah (29) dagen na avondje uit overleden: “Een groot raadsel”

“Eén groot, eigenaardig raadsel.” In gerechtelijke kringen begrijpt men niet wat met Sarah (29) gebeurd is. Donderdag ging ze op café, maandag overleed ze. Volgens de autopsie aan een methanolvergiftiging. Maar hoe ze die opgelopen heeft, is nog onduidelijk. Het parket viel alvast binnen in de cafés waar ze iets ging drinken en nam er de wodka in beslag.

Sarah P. (29) uit Diksmuide werkte sinds goed een jaar in de keuken van een brasserie in Roeselare. “Ze was het zonnetje hier”, zegt haar baas. Na haar werk donderdag ging ze uit met de collega’s en haar vriend Diego.

De groep trok eerst naar een trendy pop-upbar in Izegem. “Het was een fantastische avond”, zegt haar vriend. “We maakten plezier en hebben veel gedanst.” Sarah dronk verschillende wodka-Sprites, haar lievelingsdrank. In de vroege uurtjes ging het nog naar een bruine kroeg in het dorp, waar ze nog een laatste glas dronken.

Meer dan een ordinaire kater

De dag erna voelde Sarah zich niet zo goed. Het leek op dat moment niet meer dan een ordinaire kater. Maar zaterdag verslechterde haar toestand. Ze werd duizelig en verloor haar zicht. Ze belde af voor het werk, ging met haar vriend naar de dokter en vandaaruit naar de spoed.

“Amper drie kwartier na aankomst kreeg ze plots een hartstilstand”, zegt haar vriend. “De dokters hebben haar in een coma gehouden, maar ze is er niet meer uit ontwaakt. Ze was hersendood. Ik heb haar in mijn armen gehouden tot ze maandag overleed.”

Dodelijke dosis van 25 gram methanol in haar lichaam

Een plotse, onverklaarbare hartstilstand, klonk het eerst. Tot de autopsie aan het licht bracht dat de vrouw overleden was na een methanolvergiftiging. Dat bijproduct van alcohol is uitermate giftig. Ze had de dodelijke dosis van 25 gram in haar lichaam.

Huiszoeking in twee cafés

Meteen nadat de doodsoorzaak bekend was, deed de politie, bijgestaan door het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid, een huiszoeking in de twee cafés waar ze iets ging drinken en de brasserie waar ze werkt. In de pop-upbar en de bruine kroeg werd de wodka in beslag genomen. Die flessen komen op het eerste gezicht uit het reguliere circuit. Maar nu wordt onderzocht of ze mogelijk werden bijgevuld met zelf gestookte, methanolhoudende alcohol waardoor de vrouw vergiftigd raakte.

Geen andere slachtoffers

Al hebben parket en speurders nog hun twijfels over die theorie. In de ziekenhuizen in de omgeving zijn geen andere caféklanten opgedoken met klachten die kunnen wijzen op een methanolvergiftiging, zo blijkt. Daarom werd ook besloten de cafés niet te laten sluiten.

Een tweede piste is dat ze de vergiftiging elders opgelopen heeft. Maar alvast niet in de brasserie waar ze werkt: daar is alcohol verboden voor het personeel. En ook niet bij haar vriend thuis in Izegem: “Hier heeft ze niets meer gedronken”, zegt hij.

“Alle pistes liggen nog open”, klinkt het in gerechtelijke kringen. Sarahs vriend hoopt dat het gerecht snel vordert in het onderzoek. “Ik hoop op gerechtigheid. Ik hoop dat de dader die dit gedaan heeft, gevonden wordt”, zegt hij.

“Binnenkort zouden we gaan samenwonen”

Diego en Sarah waren al tien jaar samen. De vrouw woonde officieel nog in Diksmuide, maar verbleef heel vaak bij haar vriend in Izegem. De twee hadden grootse plannen samen. “Binnenkort zouden we officieel gaan samenwonen. Ik zou mijn huis verkopen en we zouden kijken om hier iets te huren en ook iets te kopen op Tenerife. Eind december zouden we haar dertigste verjaardag vieren. Onze toekomst lag bij elkaar, Sarah was een prachtmeisje.”

Papa van Sarah ontroostbaar

Haar papa Jean-Francois weet met zijn verdriet geen blijf. “Sarah was een heel enthousiaste en opgewekte vrouw”, klinkt het in tranen. “Ze had veel vrienden, zowel in de regio Roeselare als in de regio Diksmuide. Ze hield ervan om plezier te maken en was supergelukkig. Het is niet te vatten dat het leven op zo’n ondenkbare manier kan omslaan en plots stoppen.”