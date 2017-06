ANALYSE. Hier had Duchâtelet in de verste verte geen rekening mee gehouden

Ivan Leko verlaat STVV. Een donderslag bij heldere hemel. Voor het STVV-kamp, allicht ook voor de Brugse supporters. Want maandenlang werd er in Brugge gespeculeerd over namen à la Dury en Mazzu om Michel Preud’homme op te volgen. Maar Ivan Leko? Neen, geen mens hield er rekening mee dat de Kroaat nu al coach zou worden bij de club waarmee hij al prijzen pakte als speler.