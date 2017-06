Leko keert terug naar Jan Breydel

Verrassing van formaat: Ivan Leko wordt vrijdag voorgesteld als nieuwe trainer van Club Brugge. Dat vernamen we uit goede bron. De Kroaat verlengde onlangs zijn contract bij STVV, maar Club bracht donderdag alles in een stroomversnelling. Naar verluidt hebben Leko en blauw-zwart een overeenkomst voor twee seizoenen. Leko was donderdagavond niet bereikbaar voor commentaar.