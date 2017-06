Bestelbus brandt uit in loods technische dienst

Lanaken - In de schrijnwerkersloods van de gemeentelijke technische dienst op de Koning Albertlaan in Lanaken brak donderdag tegen 17 uur brand uit in een bestelwagen. “Die was vanmiddag nog gebruikt door onze verfploeg. De reden van de brand is onduidelijk”, zegt schepen Patrick Tollenaers.

In de loods stonden nog drie voertuigen. Twee ander bestelbussen raakten licht beschadigd. Een gedeelte van het plafond en de zijmuren vatten ook vuur. De brandweerploeg van de zone Oost-Limburg, die op dezelfde site zit, kon voorkomen dat de vlammen het dak bereikten. “Het voertuig is volledig uitgebrand. Door het vele aanwezige kunststof was er ook veel rookontwikkeling. In het gebouw hebben een aantal houten platen tegen het plafond vuur gevat. De isolatie begon te smeulen en is verwijderd. De opgeslagen materialen zijn niet beschadigd”, aldus kapitein Kessels van de brandweer.

De gemeentelijke diensten konden met een heftruck het verwoeste voertuig naar buiten rijden, waarna het gebouw werd verlucht met grote ventilatoren om de zwarte rook naar buiten te blazen.