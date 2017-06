Messi verdient nu 415.000 euro per week, maar krijgt toch gigantische opslag

Het heeft lang geduurd, maar het lijkt er dan toch op dat Lionel Messi een nieuw contract bij FC Barcelona zal tekenen. Dat zal de Argentijn geen windeieren leggen: zijn loon zal van 415.000 naar 575.000 euro netto per week stijgen. Als een andere club hem wil afkopen, zal die zo’n 400 miljoen euro moeten betalen.

De relatie tussen Messi en Barcelona was het afgelopen seizoen gespannen: de Argentijn werd zelf topschutter in de Primera Division, zowel de titel als de Champions League gingen naar rivaal Real Madrid en dat zinde de Vlo niet. Die vond dat Barcelona er te weinig aan deed om een competitief elftal tussen de lijnen te brengen. De contractonderhandelingen duurden dan ook lang, maar nu zou de spits zijn contract tot 2021 verlengen. Zijn huidige overeenkomst liep in 2018 af.

De cijfers zijn in elk geval duizelingwekkend: netto zou Messi nu wekelijks 415.000 euro verdienen, dat bedrag zou naar 575.000 euro stijgen -een stijging van 37%. Het zou de ster van Barcelona ook de best betaalde sporter in Europa maken, boven Ronaldo. En clubs die ondanks dat vorstelijk salaris toch interesse hebben in de vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar, mogen 400 miljoen euro ophoesten.

