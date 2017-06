Verkeersagressie wordt wel erg extreem wanneer zelfs de autodeur eraan moet geloven

Khalid Naeem uit het Engelse Bradford wist niet wat hij zag toen hij vorige week uit zijn raam keek. Een bestuurder van een BMW ging voor zijn deur de confrontatie aan met de eigenaar van een witte auto, en dat ging na enkele minuten van kwaad naar erger. Op een bepaald moment sloegen de stoppen bij de man met de pet helemaal door en probeerde hij zelfs de autodeur van de wagen te vernielen.

De geschokte buurtbewoner besloot na het incident om de beelden op zijn Facebook-pagina te plaatsen, waar ze al honderdduizenden keren zijn bekeken. Aanvankelijk beperkte de zware discussie zich tot een verbale confrontatie tussen beide heren, maar na enkele minuten bleef het daar niet meer bij. De man met de pet spuugde onder meer naar de bestuurder en probeerde hem zelfs een mep te verkopen. Niet veel later uitte hij zijn frustratie op een van de autodeuren om zo veel mogelijk schade aan te richten.

Gelukkig kwam er redding uit onverwachte hoek. Een vrouw met een hoofddoek die de verhitte discussie vanuit haar wagen zag gebeuren, aarzelde niet om tussenbeide te komen. Ze stapte meteen uit en probeerde om de eigenaar van de BMW te kalmeren. Met succes, aangezien de dame beide bestuurders kon overtuigen om zonder extra geweld te vertrekken met hun wagens. Of er nadien ook een klacht is ingediend bij de politie, is niet duidelijk.